حميد النعيمي وحمد الشرقي يستقبلان المهنئين برمضان

المصدر: عجمان والفجيرة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة الماضية، للسلام على سموه وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

الفجيرة

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الدور المحوري الذي يؤدّيه المجلس الوطني الاتحادي في دعم عملية التنمية المستدامة بالدولة، والمشاركة في حل القضايا المجتمعية بما يخدم المواطنين، ويبحث شؤونهم في مختلف مجالات الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، في قصر الرميلة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس.

وتقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل لسموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم الأمن الأمان والازدهار على دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول مختلف الموضوعات الاجتماعية والوطنية التي يحرص المجلس الوطني الاتحادي على مناقشتها، وطرح تحدياتها، وبحث الحلول المناسبة لها، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.

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