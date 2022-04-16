47 حادثاً مرورياً في دبي خلال الـ10 الأولى من رمضان

المصدر: دبي - البيان

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كشف العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن الإدارة سجلت خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان الجاري، وفاة 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين، من إجمالي 47 حادثاً مرورياً، في حين سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفاة شخص وإصابة 23 آخرين من إجمالي 29 حادثاً مرورياً.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان في هذا الشهر الفضيل، منوهاً بضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة. ومؤكداً سعي شرطة دبي لتوفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال الشهر الكريم من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي.

وبين المزروعي أنه لوحظ اندفاع الكثير من السائقين نتيجة التوتر والصيام، إلى القيادة بطريقة متهورة وعدوانية، وارتكاب مخالفات جسيمة كالسرعة الزائدة، وعدم ترك المسافة الآمنة بين المركبات، والتجاوز بطريقة خطرة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، بالإضافة إلى الإرهاق والتعب، مؤكداً أن تلك العوامل هي التي أدت إلى وقوع الوفيات والحوادث البليغة.

ولفت العميد سيف المزروعي، إلى تفاوت الأوقات التي شهدت وقوع الحوادث المرورية في شهر رمضان، مشيراً إلى أن فترة ما قبل الإفطار، شهدت وقوع 21 حادثاً، في حين شهدت فترة ما بعد الإفطار 26 حادثاً، وشهدت الفترة نفسها من العام الماضي، وقوع 20 حادثاً قبل موعد الإفطار، و9 حوادث بعد موعد الإفطار.

توزيع وجبات

وأضاف: إن الإدارة العامة للمرور حرصت على التواجد بطريقة إيجابية من خلال توزيع وجبات الإفطار على السائقين، حيث تم توزيع 63 ألفاً و850 وجبة إفطار خلال الأيام الـ10 الأولى من رمضان.

مكالمات العمليات

ومن جانبه، قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي: إن شرطة دبي سجلت خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان المبارك، 2569 بلاغاً مرورياً، وتلقت 180 ألفاً و245 مكالمة، بواقع 158 ألفاً و380 مكالمة مستلمة على رقم الطوارئ 999، و21 ألفاً و865 مكالمة على مركز الاتصال 901.

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