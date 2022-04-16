لوحات إلكترونية لتعزيز منظومة خفض السرعات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أنجزت شرطة أبوظبي تركيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية المضيئة والشواخص المرورية الجديدة على يسار الطرق الرئيسية على مستوى إمارة أبوظبي وتعمل إلكترونياً بالارتباط مع مركز المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كيلومتراً في الساعة. وأوضحت أن اللوحات الإلكترونية ستعمل عند تفعيل منظومة خفض السرعات ويتم عرض السرعات الجديدة بالإضافة إلى إرسال رسائل تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر.

وحثت السائقين على ضرورة خفض السرعات عند وميض اللوحات الإلكترونية بتحديد سرعة القيادة إلى 80 كيلومتراً في الساعة وذلك تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب.

وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية في تلك الظروف للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة.

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