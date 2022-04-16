توفير خدمة دفع رسوم «مواقف» في أبوظبي عبر «درب»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن توفير خدمة رقمية جديدة «دفع رسوم مواقف» عبر تطبيق الهاتف الذكي «درب» والذي يتيح للمتعاملين استخدام الرصيد المالي المتوفر في محفظة درب الالكترونية لدفع رسوم المواقف العامة للمركبات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين من خلال تطوير وسيلة دفع رقمية سهلة ومرنة لتسديد رسوم المواقف السطحية الرئيسية والفرعية في الإمارة دون الحاجة لإرسال الرسائل النصية القصيرة SMS.

وأكد المركز سهولة وسرعة إنجاز هذه الخدمة وبأقل جهد على المتعامل، إذ لا يستغرق تنفيذها سوى ثوانٍ معدودة من خلال أيقونة «دفع رسوم مواقف» المدرجة على تطبيق الهاتف الذكي «درب»، ومن ثم تحديد المركبة المراد تسديد رسوم الموقف الخاص بها واختيار نوع الموقف «رئيسي أو فرعي» وعدد الساعات المطلوبة، ومن ثم تأكيد العملية والدفع، حيث سيتم اقتطاع رسوم المواقف من المحفظة الالكترونية المخصصة للمركبة في «درب».

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