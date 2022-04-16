«هاربور العقارية» تساهم بمليون درهم لمبادرة صكوك الوقف

المصدر: دبي - وائل نعيم

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قدمت شركة هاربور العقارية مساهمة قدرها مليون درهم دعماً لمبادرة «صكوك الوقف»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي كمبادرة نوعية في مجال الوقف المبتكر.

وأكد المركز أن دعم هاربور العقارية يأتي استمراراً للتفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرة التي دعا إليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تتيح للواقفين دعم أهداف خيرية أو إنسانية، بمساهمات مالية مع ضمان الحفاظ التام على الأصول.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، سعداء بسرعة تجاوب جهات عدة مع مبادرة «صكوك الوقف» بعد أيام قليلة من إطلاقها، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرات الإنسانية التي تتبناها القيادة الرشيدة والحرص على دعمها وإنجاحها.

وأثنى المطوع على مساهمة شركة هاربور العقارية في المبادرة الإنسانية، مشيراً إلى أن هاربور شريك استراتيجي داعم للمؤسسة ومشروعاتها الخيرية .

ثقافة الاستثمار

ومن جانبه قال مهند الوادية الرئيس التنفيذي لشركة هاربور: تمثّل دبي نموذج المدينة القائمة على ثقافة الاستثمار المستدام الذي يصنع التغييرات الإيجابية ويخلق فرص السعادة في المجتمع، وتشكل مبادرة «صكوك الوقف» أحد هذه الاستثمارات المستدامة التي عودتنا القيادة الرشيدة على إطلاقها بهدف رفع جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي بحياة الأفراد.

وتابع الوادية: إننا في هاربور ندرك تماماً أننا جزء من هذا المجتمع لذا يترتب علينا القيام بواجبنا تجاهه من منطلق المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في صنع التغييرات الإيجابية، لذا ارتأينا أن نكون من أوائل الداعمين لمبادرة «صكوك الوقف» التي تشكل جسراً متيناً يربط مؤسسات المجتمع بأفراده ويجعلنا جميعاً أسرة واحدة.

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