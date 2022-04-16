إقبال ضعيف على سوق الأسماك في الفجيرة خلال رمضان

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد باعة في سوق السمك بالفجيرة، ضعف الإقبال على شراء الأسماك خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لتفضيل الغالبية على تناول الدجاج واللحم والخضار، خلال وجبتي الإفطار والسحور، حيث فضل بعض الصيادين بالمنطقة، أخذ استراحة خلال الشهر الكريم، وقضاء الوقت في العبادة وأداء الفرائض، في حين خرج البعض الآخر ليمارسوا مهنة الصيد في الفترة المسائية، التي تتراوح بين 4 - 5 ساعات، لتوفير متطلبات السوق من السمك الطازج.

وقال محيي الدين إن السوق يشهد هدوءاً بسبب شهر رمضان، وما يطرحونه من الأسماك في السوق، تكفي حاجة المستهلك خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى وفرة الأسماك مع أسعار مناسبة، حيث إن أنواع الأسماك الطازجة، تتوافر وفق حركة الصيد واستقرار حالة الطقس.

وأشار سيف سالم إلى أن الأسماك الطازجة المحلية متوفرة، وذلك بسبب تزامن الشهر الكريم، مع دخول أبريل، الذي يكون فيه الجو معتدلاً وجيداً خلال فترة المساء، الأمر الذي يسمح لعدد من الصيادين بالخروج للبحر والصيد بأريحية، في حالات استقرار الطقس.

وقال: في شهر رمضان، يفضل الصائم تناول الأطعمة التي يدخل فيها اللحم والدجاج، حيث لا توجد وجبة السمك بكثرة على سفرة الطعام في وجبة الإفطار أو السحور، لكن في عيد الفطر المبارك، سيكون الإقبال كثيفاً من الناس كالعادة.

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