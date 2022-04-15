طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند 07:31 .

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 21:28 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:54 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 26 80 10 دبي 39 27 70 10 الشارقة 39 24 70 10 عجمان 36 28 70 15 أم القيوين 39 24 65 10 رأس الخيمة 39 22 50 10 الفجيرة 41 29 45 10 العين 41 30 35 10 ليوا 40 24 70 15 الرويس 38 23 75 20 السلع 39 25 70 15 دلما 34 25 75 35 طنب الكبرى 30 27 80 35 طنب الصغرى 30 27 80 35 أبو موسى 30 27 80 35 .

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