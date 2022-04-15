محمد إبراهيم عبيدالله يدعم مبادرة "المليار وجبة" لإطعام الجوعى والمحتاجين في العالم

المصدر: وام

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انضم رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم عبيدالله إلى قائمة فاعلي الخير من أصحاب المساهمات المليونية الداعمة لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين من الإمارات في 50 دولة.

وتأتي مساهمة محمد إبراهيم عبيدالله دعماً للمبادرة التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة بالعون الغذائي المباشر الذي توفره لهم في أماكن تواجدهم، بالتعاون والتنسيق مع كلٍ من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تغطيها المبادرة.

مساهمات صامتة.

وإلى جانب المساهمات المالية المعلنة التي قدمتها مؤسسات وشركات من القطاعين الحكومي والخاص، وشخصيات مشهود لها بالعمل الخيري الإنساني من مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات العمل المجتمعي والنفع العام، تحظى مبادرة المليار وجبة أيضاً بدعم كبير وتبرعات سخية من العديد من فاعلي الخير الذين يفضلون عدم إعلان المبالغ التي قدموها لدعم جهود الحملة، أو في بعض الأحيان عدم إعلان أسمائهم، وإدراج التبرعات تحت مسمّى "فاعل خير".

وتسهم التبرعات المتدفقة تباعاً على "مبادرة المليار وجبة" في تمكين فرق العمل القائمة على عملياتها من تأمين المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتوفير الطرود التموينية التي تشكل أساس إعداد وجبات توفر شبكة أمان للمحتاجين، وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات ، وتقيهم خطر انعدام الأمن الغذائي نظراً لظروفهم الصعبة.

خير يعم القريب والبعيد.

وقال رجل الأعمال محمد إبراهيم عبيد الله: "تعلمنا الحرص على المساهمة في العمل الإنساني من ديننا الإسلامي بتعاليمه السمحة وقيادتنا الرشيدة بأياديها الممدودة للخير، انطلاقاً من قيمنا الراسخة للعطاء وإغاثة الضعيف والمحتاج والملهوف. وقدوتنا في ذلك قيادتنا الرشيدة التي جعلت اسم دولة الإمارات مرادفاً للعمل الخيري والإنساني دون تمييز. ونتشرف بالمساهمة في مبادرة إنسانية عالمية تنطلق من الإمارات ليعم خيرها القريب والبعيد من إخوتنا في الإنسانية. ونتمنى أن تواصل "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة الأمل من الإمارات إلى من هم في أمسّ الحاجة للدعم الغذائي حول العالم." آليات التبرع.

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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