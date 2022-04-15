«مدني دبي» ينظم ورشة عمل للشركات المتخصصة في الامارة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ورشة للشركات العاملة في الدفاع المدني في الإمارة، ضمن الجهود التي تبذلها لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال والاشتراطات الحكومية لخدماتها المقدمة للمتعاملين، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية في هذا الشأن، وفق معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم.

وقدم المتحدثون شرحاً لممثلي كبرى الشركات والمستثمرين في خدمات المواد الخطرة، واعتماد الشركات، والتفتيش والتراخيص، فيما يتعلق بالإجراءات والتسهيلات التي يقدمها الدفاع المدني، وصولاً إلى تعزيز الاستثمار وإيجاد آفاق وفرص استثمارية جديدة، واستمرار التعاون البنّاء بين الدفاع المدني والشركات المختلفة في المجالات التخصصية.

وأكدت عفاف المهيري، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل: أن الورشة خطوة مهمة في إطار تعزيز الجهود الحكومية، وانفتاح الدفاع المدني بصورة أكبر على الاستثمار، وتشجيع الشركات العاملة في الإطفاء والحماية المدنية والسلامة الوقائية، للاستفادة من الخدمات المقدمة، والتسهيلات التي أعلنها الدفاع المدني، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن الورشة استعرضت تطوير أدوات الدفاع المدني مع المستثمرين ومديري الشركات، بما يدعم الاستثمار في إمارة دبي. وبينت المرونة الكبيرة في الإجراءات والكفاءة العالية مع التسهيلات، وخفض المتطلبات في الخدمات المقدمة للمتعاملين، لإسعادهم وتلبية احتياجاتهم في الحاضر والمستقبل.

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