ماجد بن سعيد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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شهد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم الدورة الرابعة والتي تنظمها جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية، وأقيم الحفل بمقر الجمعية بمنطقة مشيرف، وكرم 63 طالباً وطالبة من الفائزين، كما بلغ عدد المشاركين في الجائزة 173 مشاركاً ومشاركة، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم، وشهد الحفل عدد من رؤساء مجالس إدارات جمعيات النفع العام وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المسابقة.

وقالت منى صقر المطروشي، المدير العام لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية: درجت الجمعية سنوياً على تنظيم مسابقة القرآن الكريم، لافتة بأن فئات الجائزة تشمل حفظ 20 جزءاً من القرآن الكريم و10 أجزاء و5 أجزاء، إضافة إلى 3 أجزاء وجزء عم للطلبة صغار السن، كما يشارك في المسابقة أصحاب الهمم وبلغ عدد المشاركين في الدورة الرابعة 173 مشاركاً ومشاركة وبلغت قيمة الجوائز المقدمة للفائزين 120 ألف درهم.

وذكرت أن جميع مراكز القرآن الكريم في الإمارة شاركت في المسابقة بالإضافة إلى مركز سيف إبراهيم النعيمي لتحفيظ القرآن الكريم بجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية، وتهدف الجائزة إلى حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، مؤكدة أن الجائزة تشهد سنوياً زيادة عدد المشاركين.

وأكدت المطروشي أن المسابقة تهدف إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله، ومحيي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث الطلاب على التحلي بالأخلاق السامية وتهذيب السلوك والارتقاء بالمجتمع.

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