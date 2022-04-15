مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم تطرح باقةً من المبادرات القرآنية في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عدة مبادرات قرآنية منتقاة من شأنها أن تخدم جميع فئات المجتمع في شهر رمضان المبارك.

وقال حمد محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم: إن الإدارة حريصة على تلبية احتياجات جميع الفئات من خلال التنوع في باقة مبادراتها، إذ كانت المبادرة الأولى مسابقة مراكز مكتوم القرآنية لموظفي حكومة دبي من كلا الجنسين تحت شعار «الموظف الحافظ»، وذلك عقب الإعلان عن فتح باب التسجيل فيها يوم الـ27 من شعبان الماضي واستمرت حتى الـ7 من رمضان، وانطلقت التصفيات النهائية للمسابقة يوم الـ12 من رمضان وتستمر 3 أيام، وتم اختيار مجموعة من أصحاب الفضيلة ذوي الخبرةِ والدراية في هذا المجال لتشكيل لجنة بغرض تحكيم المسابقة، كما اشتملت المسابقة على فرعين وهما فرع حفظ الأجزاء الثلاثةِ الأخيرة من المصحف الشريف، وفرع حفظ جزء «عمّ».

وحرصاً من الإدارة على إذكاء روح المنافسة، تم استثناء أصحاب الوظائف الدينية من المشاركة، وذكر الخزرجي أن المبادرة الأخرى «مبادرة العائلة القرآنية»، وتكون على شكل حلقات متخصصة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم لكل فرد من أفراد العائلة بإشراف أصحاب الفضيلة المتخصصين في هذا المجالِ يومياً في شهر رمضان المبارك من الـ10 مساءً، حيث يتم التواصل مع المستهدفين عبر التقنيات الحديثة في التواصل عن بعد.

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