«إسعاف دبي» تنظم إفطاراً جماعياً لكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع إفطاراً جماعياً لكبار المواطنين في مقر هيئة تنمية المجتمع. وذلك من منطلق إيمانها بأهمية التلاحم المجتمعي وتحقيق تواصل مجتمعي بين كبار المواطنين وأفراد المجتمع.

واشتمل برنامج حفل الإفطار على العديد من الفقرات التي أضافت جواً من الألفة والسعادة والإيجابية والتعلم من خلال استعادة ذكريات التعامل مع الحالات الطارئة قديماً وفقرة للتوعية الصحية والوقائية وأحاديث شيقة عن العادات والتقاليد الموروثة من الآباء والأجداد والمفردات القديمة واستعادة الذكريات المليئة بالقيم والإنسانية. بالإضافة لفقرة عن الإسعافات الأولية قدمتها مريم عوفي رئيس شعبة التوعية المجتمعية بإدارة التدريب والتعليم المستمر.

حضر الإفطار الجماعي الذي نظمه قسم الاتصال المؤسسي عدد من موظفي المؤسسة، وأكدت نوره المهيري رئيس قسم الاتصال المؤسسي على ضرورة التواصل المجتمعي بين الأجيال للحفاظ على الموروث الثقافي الاجتماعي، مؤكدة أن تواجد فريق عمل المؤسسة بين كبار المواطنين أتى للتعبير عن امتنان المجتمع لما قدموه والتعبير عن الشكر لعطائهم الجميل.

وأضافت: مسؤوليتنا في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لا تتوقف عند تقديم خدمات الطب الطارئ لجميع أفراد المجتمع بل نحرص على المشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية حيث إن السعادة تأتي ضمن القيم المؤسسية للمؤسسة والتي نحرص على بثها من خلال برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية. موضحة أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة مبادرات وفعاليات وأنشطة ستنفذها المؤسسة ضمن برنامجها في مجال المسؤولية المجتمعية الموجهة لكل شرائح المجتمع.

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