حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان ـ وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر أمس، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تبريكات فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الدوائر بالدولة الذين دعوا الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضور

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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