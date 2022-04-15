«سايبر نود» تؤهل قوى متخصصة في الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة دبي الرقمية، ممثلة في مركز دبي للأمن الإلكتروني، مبادرة «سايبر نود»، بالشراكة مع «تاليس» للحلول الأمنية. وتهدف المبادرة إلى تنمية قوى عاملة متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن الإلكتروني.

وذلك عبر توفير الدورات والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالأمن الإلكتروني لكافة فئات المجتمع. وستكون مبادرة «سايبر نود» جزءاً من مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، الذي تم إطلاقه خلال معرض جيسيك 2022.

ويأتي إطلاق «سايبر نود» ثمرة لجهود دؤوبة ومتواصلة بذلها مركز دبي للأمن الإلكتروني في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بمحاورها الرئيسية، والتي تتضمن بناء مجتمع واعٍ بمخاطر الأمن الإلكتروني.

بنية تحتية

وتوفر «سايبر نود» البيئة المناسبة للارتقاء بمهارات القوى العاملة، إلى جانب حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات في إمارة دبي من المخاطر الإلكترونية المتغيرة باستمرار. وستصبح «سايبر نود» بمثابة ملتقى للخبراء والهواة من مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية. وتعليقاً على إطلاق المبادرة، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية:

في سعينا نحو تجسيد الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، يبرز الأمن الإلكتروني كواحد من التحديات التي تتطلب تضافر الجهود، ومواكبة التطورات، واستشراف المستقبل في سبيل بناء ثقافة مجتمعية تشكل صمام أمان حقيقياً في مجال الأمن الإلكتروني.

ومن جانبه قال يوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: تعد هذه المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع شركة «تاليس للحلول الأمنية والخدمات» ترجمة عملية لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني، الذي يعد واحداً من المتطلبات الضرورية لتحقيق حياة آمنة لمختلف فئات المجتمع.

وتأتي المبادرة ضمن مساعينا الرامية لتوفير البرامج التدريبية المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية، مما يسهم في تأهيل الكفاءات المتخصصة على المستوى الوطني، وتأمين الفضاء الإلكتروني في دبي.

تشغيل

وترتكز مبادرة «سايبر نود» التي يقوم بإدارتها وتشغيلها مركز دبي للأمن الإلكتروني على إقامة بيئة آمنة وفعالة لاختبار قدرات الأمن الإلكتروني، وذلك عن طريق وضع سيناريوهات مستوحاة من التجارب الواقعية، بهدف تدريب المشاركين على حلها باحترافية. ومن ناحية أخرى، ستقدم «سايبر نود» مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة حول الأمن الإلكتروني.

بحيث يتم تدريب الموظفين المتخصصين بالأمن الإلكتروني على كيفية التعامل مع أحدث الهجمات السيبرانية عبر استخدام التدريب الشامل القائم على بيئة النطاق الإلكتروني.

رؤية

يعتبر مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني الذراع البحثية والمعرفية لمركز دبي للأمن الإلكتروني، وتم إطلاقه تماشياً مع رؤية إمارة دبي لتحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يدعم التحول الرقمي للإمارة، بما يرسخ أمن فضائها الإلكتروني، وحمايته من المخاطر والتهديدات.

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