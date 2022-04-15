برنامج إكسبو للمدارس.. جهود دؤوبة لتمكين أجيال المستقبل

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم الشباب مساهمة استثنائية في نجاح أول إكسبو دولي تشهده منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر برنامج إكسبو للمدارس.

وجنباً إلى جنب مع التزام المجتمع التعليمي بالإجراءات الاحترازية المطلوبة رغم تحديات جائحة «كوفيد 19» أسهم البرنامج في تمكين شباب اليوم عبر مدهم بالخبرات المطلوبة كي يصبحوا قادة الغد متسلحين بما تعلموه في إكسبو 2020 دبي.

وفي إطار برنامج إكسبو للمدارس، شارك 1.003.747 طالب من جميع أنحاء الإمارات في رحلات مدرسية استثنائية استمتعوا خلالها بتجارب تعليمية وثقافية فريدة وضعتهم في صميم أكبر تجمع عالمي يُقام منذ الجائحة.

وتلقى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و21 عاماً التشجيع على أن يصبحوا مشاركين فاعلين ومبتكِرين وفناني أداء ومتحدثين في إكسبو 2020 دبي.

وتضمنت مجموعة المبادرات المدهشة التي قدمها برنامج إكسبو للمدارس رحلات مذهلة عبر مناطق الموضوعات في الموقع، إضافة إلى برامج خاصة مثل برنامج نجوم المستقبل في إكسبو 2020 دبي، الذي أتاح للطلاب إبراز مواهبهم في ساحة الوصل وبرنامج «مبتكرو إكسبو 2020 دبي الصغار» الذي ألهم الأجيال الشابة ليكونوا من صناع التغيير والمجلس العالمي لأجيال المستقبل، حيث شارك الطلاب وجهات نظرهم عن أسابيع الموضوعات المقامة ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض.

وأسهمت فرص التعلم الفريدة والهادفة في إعداد الطلاب لمستقبل أفضل عبر مشاركتهم في مجالات العلوم والتقنية وريادة الأعمال والإبداع.

وقالت علياء آل علي، نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس - إكسبو 2020 دبي: «لقد شجعت زيارة موقع إكسبو دبي الطلاب على التفكير في مستقبلهم الوظيفي، وأن يكون تفكيرهم في الأدوار التي يمكنهم أداؤها مختلفاً وأقل تقليدية، وأن يفهموا أن الأفعال الفردية، مهما كانت صغيرة، تلعب دوراً في تغيير مستقبل الجميع بشكل إيجابي».

وأضافت: «لقد أمضينا السنوات الثمانية الماضية في إنشاء المحتوى وتنظيم الرحلات التعليمية لإشراك الطلاب من المدارس الخاصة والحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وإلهامهم.. نحن ممتنون للغاية للمجتمع المدرسي والهيئات التعليمية لدعمها المستمر خلال العديد من التحديات التي واجهناها معاً مثل «كوفيد 19»، وفترات الإغلاق اللاحقة والتعلم عن بُعد الذي كان ضرورياً.. نأمل في غضون سنوات عديدة من الآن أن يدرك الطلاب الذين زاروا إكسبو 2020 دبي أنه ترك أثراً في حياتهم أو أسهم في توليد فكرة يفخرون بها والتي ستكون إرثاً لنا».

وعمل برنامج إكسبو للمدارس عن كثب مع الهيئات التعليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات لتمكين جميع الطلاب من زيارة إكسبو قبل ختام فعالياته في 31 مارس الماضي.. وشمل ذلك إتاحة رحلات أيام الأحد لمنح كل مدرسة في الدولة فرصة الزيارة بعد تعليق الحجوزات مؤقتاً في يناير.

وسجلت مغامرات إكسبو 2020 دبي الافتراضية 8.611 ملايين زيارة من 71 دولة، وأتاحت للأطفال حتى سن تسع سنين تجارب تفاعلية مليئة بالحقائق الباهرة، والقصص المتحركة والألعاب الممتعة.

وشهد برنامج نجوم المستقبل في إكسبو استعراض مواهب 65 مدرسة و3.757 طلاب أمام العالم في ساحة الوصل المدهشة.

وتلقى برنامج «مبتكرو إكسبو الصغار» 6.200 طلبات وعَرَضَ 298 مشروعاً في تيرّا - جناح الاستدامة على مدار أشهر إكسبو الستة بأكملها.. فيما شهد نشيد الوصل أداء 14 مدرسة ممثلة في 580 طالباً مقطوعات أوبرالية على منصة اليوبيل.

ومن جانبه، دعا المجلس العالمي لأجيال المستقبل 128 طالباً من 69 مدرسة للمشاركة في محادثات غنية بالتفاصيل والأفكار عن عالم الغد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز