مكتوم بن محمد: مجتمع الإمارات أسرة واحدة في بيت واحد

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اللقاءات الرمضانية عادة أصيلة تعكس التراحم والتلاحم المجتمعي، مشيراً سموه إلى أن مجتمع الإمارات يعيش كأسرة واحدة في بيت واحد.

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وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «زرت الوالد والأخ محمد النابودة في مجلسه للسلام والاطمئنان عليه، والتقيت بعدد من أفراد أسرته وزوّاره.. لقاءاتنا الرمضانية عادة أصيلة في مجتمعنا، ودلالة على تماسكه وتراحمه وتلاحمه.. تطورنا في الإمارات رافقه حفاظنا على عادات مجتمعنا الذي نعيش فيه كأسرة واحدة في بيت واحد».

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