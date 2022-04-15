«طرق دبي» تنفذ عمليتين للتفتيش على نشاط نقل الركاب ودفع التعرفة

المصدر: دبي - البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عمليتين للتفتيش على نشاط نقل الركاب والتهرب من دفع التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة. وكانت العملية الأولى خلال شهر فبراير 2022 بالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن المطارات بشأن نقل الركاب بمركبات غير مرخصة، وأما العملية الثانية فكانت خلال شهر مارس بالاشتراك مع القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك للحد من سلوكيات التهرب من دفع التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي.

وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إن العملية التفتيشية الأولى التي كانت في فبراير، بالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن المطارات على نشاط نقل الركاب بمركبات غير مرخصة، نفذت خلال الفترة من 19 إلى 28 فبراير وأسفرت عن تحرير 52 مخالفة، وكان تنفيذها في مطار دبي مبنى الركاب رقم 2.

وأوضح البلوشي: إن إجمالي المخالفات المحررة بلغت 52 مخالفة منها 41 مخالفة نقل ركاب بمركبات غير مرخصة، و11 مخالفة في المطار، وينقسم نشاط نقل الركاب بمركبات غير مرخصة إلى ممارستين، الأولى نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة التي تتلخص في توصيل الأفراد دون وجود رابطة اجتماعية بين السائق والركاب، بحيث يتقاضى السائق أجراً مادياً مقابل تنفيذ هذه العملية داخل الإمارة ومن الإمارة إلى الإمارات الأخرى، والممارسة الثانية، هي الترويج لخدمة نقل الركاب، التي تتلخص في عرض خدمة التوصيل كأنها مواصلات عامة عن طريق الترويج للخدمة وجهاً لوجه أو بوسائل التواصل الاجتماعي.

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