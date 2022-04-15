دقيقتان لرحلة المتعامل في «ترخيص السائقين» بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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حققت إدارة تخليص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً متميزاً في مجال إسعاد المتعاملين بخفض الوقت الزمني لرحلة المتعامل إلى 2.84 دقيقة في مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين خلال 2021.

وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة. وجاء ذلك خلال الزيارة التي تفقد فيها العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان إدارة ترخيص الآليات والسائقين عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من الضباط، والسائقين.

وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ نائب قائد عام شرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب تقديم الخدمات للجمهور في الإدارة، واطلع على أبرز الخدمات الذكية المستحدثة لتسهيل وتسريع تقديم الخدمات، كما اطلع على أبرز المبادرات والجهود المبذولة في سبيل تعزيز رضا وسعادة الجمهور حول الخدمات المقدمة.

والتي أثمرت عن تقليل زمن تقديم الخدمة إلى دقيقة ونصف، وزمن الانتظار إلى 1.54 دقيقة، إضافة إلى انخفاض حضور المتعاملين إلى المركز بنسبة 5.29% مقارنة بعام 2020، كما أسهمت في زيادة الإقبال على الخدمات الذكية بنسبة 44%.

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