«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اكسو دونج سون، نائب القنصل العام في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بدبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والشركات الصينية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

ورحب معالي الطاير أثناء اللقاء بزيارة نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، مثمناً أهمية التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الصينية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ريادة

واستعرض معالي الطاير المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث يجري العمل على التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وذلك تحقيقاً لتطلعات المواطنين والمقيمين في دبي، وانسجاماً مع رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

ومن جانبه أشاد نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي بالتعاون المثمر مع الهيئة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي.

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