684 جراحة ناجحة بمستشفى الفجيرة في الربع الأول من العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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نجحت الكوادر الطبية في مستشفى الفجيرة بإجراء 684 جراحة ناجحة خلال الربع الأول من العام منها 186 عملية قسطرة للقلب باستخدام جهاز القسطرة الجديد، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات خلال العام الماضي 3135 عملية، منها 552 عملية قسطرة للقلب، مقابل 2533 عملية للعام 2020 منها 252 قسطرة قلبية للعام 2020.

وزودت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية العام الماضي قسم القسطرة في مستشفى الفجيرة بجهاز جديد ذي كفاءة عالية، أسهم في رفع دقة ونجاح وسرعة إجراء عمليات القسطرة التي أجراها المستشفى منذ العام الماضي 2021، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة واستراتيجيتها بتوفير أعلى معايير الخدمات العالمية للمتعاملين.

ويعتبر الجهاز الجديد الذي زودت به المؤسسة قسم القسطرة في مستشفى الفجيرة من بين الأجهزة النوعية التي دخلت منظومة الخدمات الطبية في المستشفى خلال العام الماضي، وتعد الأحدث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتميز بكفاءة عالية أسهمت إلى جانب العديد من التقنيات الذكية في تطوير مهارات الكادر الطبي وتحقيق نسب نجاح متميزة في مجمل الخدمات الصحية والتطبيبية التي يوفرها المستشفى.

ارتفاع

وشهدت أقسام المستشفى ارتفاعاً لافتاً في أعداد المراجعين للفترة نفسها، حيث وصل عدد المتعاملين الذين استفادوا من خدمات المستشفى خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 28177 ألف متعامل حضوري أو عبر العيادات الافتراضية، مقارنة بـ 95.544 ألف متعامل خلال العام 2021، و85.534 ألف متردد على المستشفى في العام 2020.

نجاح

وأكد أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الفجيرة، أن الأطباء نجحوا في تنفيذ جميع الجراحات بنجاح، وذلك استكمالاً لسلسلة الإنجازات المتميزة التي تحققها الكوادر الطبية في المستشفى على صعيد الجراحات التخصصية، مما رسخ من ثقة المتعاملين على المستوى المحلي وعزز من مكانة القطاع إقليمياً وعالمياً، وطوّرت من المستوى اللافت للخدمات الصحية التي يوفرها المستشفى والكفاءة التخصصية للكوادر الطبية، كما عززت من دقة العمليات وجودتها على صعيد سرعة استجابة المريض للاستشفاء.

وقال الخديم: «إن إنجازات مستشفى الفجيرة تعزز من قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة على صعيد العمليات الجراحية، بما يتسق مع توجهات واستراتيجيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالاستناد إلى التجهيزات والتقنيات المتطورة التي تحرص المؤسسة على توظيفها لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى في جميع منشآتها الصحية، وتطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية من خلال توفيرها لبنية تحتية تضم أحدث التقنيات الطبية والعلاجية والمجهزة بالكوادر الطبية المتخصصة».

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