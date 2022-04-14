مدفع شرطة دبي المتنقل في المنخول ليومين

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً. يتواجد مدفع الإفطار منذ اليوم الخميس الموافق لـ 14 إبريل في منطقة المنخول عند مصلى العيد، ولمدة يومين.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة وتتوزع في 5 مناطق، هي: نخلة جميرا عند منتجع أتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة. والنوع الثاني المدافع المتنقلة «الرحال»، والتي ستنتقل بين 11 منطقة في دبي.

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