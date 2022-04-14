خصومات واستقبال خاص لحاملي «إسعاد» في المستشفى الدولي الحديث

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عن تجديد تعاقدها مع المستشفى الدولي الحديث، الواقع في منطقة الرفاعة بدبي، وذلك بعد عام من التعاون المثمر الذي أفضى إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة لحاملي بطاقة إسعاد وأسرهم، عبر العروض والخصومات المميزة التي قدمها المستشفى، وبنسبة 35% على لائحة الأسعار الخاصة بجميع الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين، بالإضافة إلى تقديم المستشفى ميزة الاستقبال الخاص بحاملي البطاقة وأسرهم، مع خدمة أولوية حجز المواعيد. جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد إلى المستشفى الدولي الحديث بدبي، برئاسة عبدالقادر شرف المعمري، ممثل القطاع الصحي في اللجنة، حيث التقى الوفد بعيدروس بن حسن العيسائي، رئيس مجلس الإدارة في المستشفى، وجرى خلال اللقاء مناقشة إيجابيات التعاقد بين الجانبين، والذي ساهم في تحقيق مستوى عالِ من الرضا والسعادة لحاملي بطاقة إسعاد وأسرهم.

واتفق الطرفان على الاستمرار في شراكتهما مع إمكانية تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية مشتركة، تعزز علاقات الشراكة بينهما وتعمل على المساهمة في إظهار قدرة الجهتين على المشاركة الفعالة في نشر السعادة والاستقرار والطمأنينة في المجتمع.

وفي نهاية اللقاء، تقدم عبدالقادر المعمري، بالشكر الجزيل إلى المسؤولين في المستشفى الدولي الحديث على حسن الاستقبال، وعلى تعاونهم المستمر والتزامهم بتقديم عروض وخدمات مميزة لحاملي البطاقة وأسرهم، ما يعكس مستوى العلاقة المميزة بين لجنة بطاقة إسعاد والمستشفى الدولي الحديث.

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