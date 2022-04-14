5 مخاطر للتعامل مع جهات استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة

المصدر: وام

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حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة من مخاطر التعامل مع جهات استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة من الوزارة بما في ذلك صفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة يضمن حقوق كافة الأطراف وفقا لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام المعتمدة بهدف التأكد من التزاماتها القانونية خصوصا من حيث التقيد بأسعار الباقات التي يتم تحديدها من قبل الوزارة بما ينسجم مع تكاليف الاستقدام من الدول المرسلة لهذه الفئة من العمالة.

وتقدم مكاتب الاستقدام "الباقة التقليدية" حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها / سنتان / وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل أو استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و/هي فترة التجربة/ حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

ويرد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تصل مدته إلى عامين حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.

كما تقدم مكاتب استقدام العمالة المساعدة "الباقة المؤقتة" حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجلا على المكتب لفترة تعاقدية مدتها "عامان" لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم لدى صاحب العمل.

وتقدم المكاتب أيضا الباقة المرنة والتي توفر عاملا مساعدا مسجلا على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن / ساعات – أيام – أسبوع – شهر/، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لنوع التشغيل. ولهذه الباقة مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات الاستبدال غير محدد، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.

ونوهت الوزارة في تقرير نشر في العدد الخامس من مجلة "سوق العمل" الإلكترونية إلى خمسة مخاطر قد يتعرض لها أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في حال التعامل مع جهات استقدام هذه الفئة من العمالة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من الوزارة حيث تشمل هذه المخاطر الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد إلى جانب تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية عند تشغيل عامل مساعد مخالف.

كما نوهت إلى احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بالأمراض المعدية لعدم وجود ما يثبت خلو العامل المساعد المخالف من هذه الأمراض وكذلك احتمال أن يكون العامل المساعد من المرتكبين للمخالفات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها سعت خلال الفترة الماضية نحو تنويع جنسيات العمالة المساعدة التي تعد الأكثر طلبا من قبل أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وذلك من خلال إبرام مذكرات التعاون مع الدول المرسلة لهذه العمالة والتي من شأنها ضبط عملية الاستقدام وضمان حقوق كافة الأطراف فضلا عن المراجعة الدورية للأسعار وفقا لتكاليف الاستقدام من كل دولة من هذه الدول.

وتشمل جنسيات العمالة المساعدة المتواجدة في الدولة الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش وكينيا وأثيوبيا وأوغندا ونيبال والهند.

وأكدت الوزارة سعيها نحو تطوير الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بما يلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة ويسهل في الوقت ذاته الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ولفتت في هذا الصدد إلى تطوير خدمات إلغاء وتجديد تصريح إقامة العامل المساعد وتسجيل شكوى انقطاعه عن العمل وذلك من خلال اختصار خطوات إنجاز هذه الخدمات كمرحلة أولى من مراحل تطوير جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة والتي تتوافر عبر التطبيق الذكي للوزارة في متجري جوجل بلاي وأبل ستور فضلا عن الموقع الإلكتروني www.mohre.gov.ae وكذلك مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060.

ويمكن لصاحب العمل إنجاز أي من خدمات إلغاء أو تجديد تصريح إقامة العامل المساعد أو تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل من خلال التطبيق الذكي للوزارة دون الحاجة إلى إدخال كلمة السر واسم المستخدم حيث يتعين على صاحب العمل إدخال رقم بطاقة هويته وتاريخ ميلاده وكذلك إدخال رمز التحقق في الصورة الظاهرة أمامه في التطبيق حيث سيتم إرسال رسالة نصية له برمز التحقق OTP على رقم هاتفه المتحرك المسجل لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويتعين على صاحب العمل إدخال رمز التحقق المرسل إليه واختيار العامل المطلوب إجراء الخدمة على ملفه وكذلك إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم حيث سيتم إرسال الطلب مباشرة إلى الهيئة للمعالجة وإرسال بريد إلكتروني لصاحب العمل بإيصال الدفع ونسخة من العقد الموثق /في حالة خدمة تجديد تصريح الإقامة لعامل مساعد/.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من مميزات سداد أجور العمالة المساعدة من خلال نظام حماية الأجور حيث يتيح لهم النظام أداء الأجر بموعده بأسهل الطرق وأيسرها وبما يحفظ حقهم في إثبات عملية السداد.

ويتيح نظام حماية الأجور الذي يطبق اختياريا المجال أمام أصحاب العمل لسداد الأجر عبر النظام سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات وذلك بعد التعاقد معها وفقا للإجراءات المتبعة.

ويشمل النظام جميع مهن العمالة المساعدة والتي تضم المستخدم، والبحار، ومربية منزل، والطباخ، والحارس، والسائق الخاص، والراعي، والسايس، والصقار، والعامل، ومدبرة المنزل، والمزارع ، والبستاني ، والمدرب الخاص، والمدرس الخاص، ومقدم رعاية منزلية، والمندوب الخاص والمهندس الزراعي الخاص.

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