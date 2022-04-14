منظومة إنسانية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام

المصدر: دبي- وائل نعيم

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يعتبر بنك الإمارات للطعام منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، يقوم بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحلات السوبرماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البنك في ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دبي في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويلتزم بتوزيع الغذاء الفائض عن حاجة المؤسسات الغذائية والأفراد على المحتاجين عبر التعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية، حيث يتم تخزين وتعبئة وتوزيع الأغذية الطازجة بكفاءة من الفنادق والمطاعم وكافة المؤسسات الغذائية المشاركة في مبادرات البنك.

منظومة خير

ويتم من خلال بنك الطعام إشراك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع، ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء على خطى رجل الخير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الإطلاق: «أطلقنا اليوم مع تباشير عام الخير «بنك الإمارات للطعام».. مؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله.. خصلة الكرم وإطعام الطعام».

رمز العطاء

ويرأس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، ويعمل البنك بتوجيهات سموها في ترسيخ مكانة الإمارات كرمز للخير والعطاء، والاستفادة من فائض الأطعمة الصالحة للاستهلاك وتوصيلها إلى الفئات المستحقة والأسر المتعففة، والمساهمة في نشر وتفعيل ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع الإماراتي الذي يعد نموذجاً في العطاء.

وتشرف بلدية دبي على ضمان السلامة الغذائية من خلال الرقابة على المعايير المستخدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في جميع خطوات استلام ونقل وتخزين وتوزيع الأغذية. كما تشرف البلدية على إدارة وتشغيل بنك الطعام.

وتوجد 3 أبعاد لأهداف بنك الإمارات للطعام: هي البعد الإنساني، والاقتصادي، والبيئي، ويقوم بنك الإمارات للطعام بحفظ وتخزين ومشاركة فائض الطعام، بهدف تحقيق انخفاض كبير في إهدار الطعام مع التخفيف من الجوع.

كما يقوم البنك بتوزيع الغذاء على الأفراد الأقل حظاً في المجتمع، بما في ذلك العمال والأسر المحرومة والمواطنين الضعفاء، وتهدف المبادرة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وغرس قيمة الحفاظ على الموارد الغذائية.

جودة الغذاء

ويتبع بنك الإمارات للطعام قواعد ولوائح صارمة لضمان أعلى مستوى من سلامة وجودة الغذاء وتعظيم توزيع الغذاء على المحتاجين، بغية تحقيق الهدف النهائي لمبادرة بنك الطعام، والتي تتمثل في تحقيق بيئة خالية من النفايات الغذائية، والتخفيف من الجوع وتعزيز الاستدامة والاستهلاك المسؤول بيئياً. كما يعمل بنك الإمارات للطعام من خلال عدة محاور، ضمن منظومة متكاملة تضمن تعاون ومشاركة كل المعنيين من جهات مانحة وجهات رقابية وجمعيات إنسانية وتطوعية وجهات تنسيقية لضمان أن يؤدي البنك رسالته وفق أقصى درجات الكفاءة.

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