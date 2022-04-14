حاكما الشارقة وعجمان يستقبلان المهنئين بشهر رمضان

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تبادل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وذلك في قصر البديع العامر.كما تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة مع الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومع وفد أئمة وخطباء مساجد الشارقة، وكافة المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه.

عز

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالعز والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية.

والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومديري الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

اتحاد الكرة

أيضاً استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وذلك في قصر البديع العامر.

وتبادل سموه مع رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لكرة القدم التهاني بمناسبة شهر رمضان الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وتناول اللقاء الأحاديث الودية في العديد من المجالات الرياضية والاجتماعية والاستحقاقات الوطنية، وأهمية العمل على تطوير رياضة الإمارات من كافة النواحي وتحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في كافة المحافل الرياضية.

حضر اللقاء عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

عجمان

كما تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس بقصر الزاهر، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس.

وأعرب رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن خالص تهانيهم إلى صاحب السمو حاكم عجمان، بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة على سموه، وبالعزة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وبالخير واليمن والاستقرار للأمتين العربية والإسلامية.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده مع معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الأحاديث الودية حول الموضوعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وخدمة المواطنين كافة، وتسهم في تطوّر الدولة وتوطيد العلاقات الاجتماعية، والحفاظ على استقرار الأسرة الإماراتية.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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