المعهد الوطني للتخصصات الصحية يعتمد استراتيجية 2022 - 2026

المصدر: (العين - البيان)

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اعتمد مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، خلال اجتماعه الافتراضي، الذي عقد أمس برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المعهد، الخطة الاستراتيجية الخمسية 2022 - 2026، التي تشمل الأهداف الاستراتيجية لاستكمال وبناء وتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز البرامج التخصصية وتقوية بنية التدريب وتطبيق نظام اعتماد للتدريب التخصصي وتطوير منظومة التقييم والقياس.

وقال الدكتور محمد الحوقاني مدير عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز الأنشطة والإنجازات التي تمت خلال الربع الأول من هذا العام، والتي شملت إطلاق خدمات المعهد واعتماد 6 مؤسسات صحية لأغراض التدريب، هي مستشفى توام، ومستشفى زايد العسكري، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الكورنيش، والخدمات العلاجية الخارجية، موضحاً أن هذا الاعتماد المؤسسي يعتبر مرحلة أولى للتقدم إلى الاعتماد البرامجي.

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