اتفاقية لتوظيف خريجات «كلية فاطمة» في مدينة شخبوط الطبية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أبرمت كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ اتفاقية تعاون مهمة مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، يتم بموجبها توفير فرص عمل جديدة لخريجي الكلية وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في «شخبوط الطبية»، إضافة إلى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية فيها.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني إن الاتفاقية تعزز التعاون بين الطرفين.

وقع الاتفاقية الدكتور داريل كورنيش مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، ومايكل جيمس راين المدير التنفيذي للإدارة في مدينة شخبوط الطبية، وذلك في مقر الكلية بأبوظبي.

وقال الدكتور أبا زبير عميد التعليم في المدينة انها تولي عناية خاصّة بتطوير الأساليب والمنهجيات المعتمدة.

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