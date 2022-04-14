«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، الذي عقد مساء أول من أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، وحميد علي العبار الشامسي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

يتكون مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة من 35 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

منتجات طبية

من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعين عقدتهما عن بعد، برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي وجمعية الإمارات الطبية.





استدامة

كما واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، وذلك بحضور ممثلي مختلف الجهات المعنية بالموضوع.

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