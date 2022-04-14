تواصل فعاليات دبلوم القضاء الشرطي في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس القضاء الشرطي والإدارة العامة للتدريب، وبالشراكة مع معهد دبي القضائي، فعاليات دبلوم القضاء الشرطي، بهدف تعزيز مستوى تأهيل المنتسبين من مجلس القضاء الشرطي وفق أرقى المعايير المعرفية، بما يضمن تحقيق أهداف الدبلوم في رفع كفاءتهم للنظر والفصل في المخالفات المسلكية.

وأكد العميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي، أن الدبلوم الذي يستمر قرابة الشهرين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تمكين الكفاءات ومدها بالأدوات والمعلومات والإجراءات القانونية المسلكية، للتعامل مع المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز