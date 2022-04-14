«إمداد» تفوز بعقد جديد لخدمات النظافة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت مجموعة «إمداد»؛ مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عقداً جديداً مع بلدية دبي، لتوفير خدمات النظافة في الأحياء الصناعية من المدينة.

ويغطي العقد حزمة واسعة من الخدمات التي ستقدمها الشركة، والتي تعزز الكفاءة والاستدامة للمرافق العامة والخاصة، والذي يمتد لـ3 سنوات في 6 مناطق صناعية.

ويضم الفريق 222 فرداً من مهندسي «إمداد» وفنييها وعمال التنظيف في الأحياء المذكورة ليوفروا خدمات رائدة تشمل: التنظيف الفردي والآلي، وجمع النفايات، والتسوية الفردية والآلية للمناطق المفتوحة، وتنظيف مجاري تصريف المياه، في منطقة الرمول الصناعية، ومنطقة الخبيصي الصناعية، ومنطقة جبل علي الصناعية، ومناطق القصيص الصناعية من الأولى إلى الخامسة، ومناطق القوز الصناعية من الأولى إلى الرابعة، ومناطق رأس الخور الصناعية من الأولى إلى الثالثة.

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: إن هذه الاتفاقية الجديدة من شأنها تمتين العلاقة مع بلدية دبي لتشكل امتداداً لرضا شريكتنا الدائمة عن خدماتنا، كما أنها تعزز من حضورنا في القطاع العام بإمكاناتنا المتنوعة لتقديم خدمات النظافة وإدارة المرافق ضمن مدى واسع من القطاعات الصناعية.

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