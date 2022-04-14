15 أسرة منتجة مواطنة في معرض «الرحمانية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنظم وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع «تعاونية الشارقة»، معرضاً للأسر الإماراتية المنتجة أصحاب المشاريع المنزلية متناهية الصغر، في مركز الرحمانية، تشارك فيه 15 أسرة مواطنة، وذلك حتى نهاية أبريل الحالي، من الـ 8 مساءً وحتى منتصف الليل.

وقالت عفراء بوحميد، مدير إدارة برامج الأسر المنتجة: إن الأسر الإماراتية المنتجة والمشاركة في المعرض من مختلف فئات المجتمع، ستعرض مجموعة متنوعة من السلع الإنتاجية المميزة، والتي تتناسب مع احتياجات وذائقة مختلف الأفراد والأعمار، من أشغال يدوية وعطور ودخون وفنون وتوزيعات تتزامن مع الشهر الفضيل وغيرها من المنتجات المحلية بلمسات إبداعية.

وأكدت بوحميد: أن تنظيم المعرض، جاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسسية عبر توسيع دائرة شركائها في الدولة الداعمين للاقتصاد المحلي، إضافة إلى تشجيع مختلف الفئات على المساهمة الإيجابية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي.

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