«البنية التحتية» تنفذ مشروعين لـ «الداخلية» و«العدل» بـ 35 مليوناً

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت المهندسة حليمة الشحي مدير إدارة مشاريع المنطقة الشرقية في وزارة الطاقة والبنية التحتية لـ «البيان»: إنه يتم العمل حالياً على إنشاء وتنفيذ مشروعين حيويين في إمارة الفجيرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 35 مليون درهم، هما مبنى الدفاع المدني في دبا الفجيرة، ومبنى نيابة الفجيرة الكلية والاستئنافية.

إنجاز متقدم

وأضافت أن مبنى الدفاع المدني في دبا الفجيرة، يتم إنشاؤه لصالح وزارة الداخلية، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية 49 %، وسيتم استلام المشروع في الربع الرابع لعام 2022، مبينة أن المشروع يقع بمنطقة دبا الفجيرة، على قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 9750 متراً مربعاً، ويتكون المشروع من 5 مبانٍ، تشمل: المبنى الرئيس - موقف آليات الدفاع المدني - مبنى صيانة الآليات - مبنى الخدمات - غرفة الحارس.

وتابعت الشحي أن إنجاز مبنى نيابة الفجيرة الكلية والاستئنافية، يتم لصالح وزارة العدل، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية 32%، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع كذلك في الربع الرابع لعام 2022، حيث يقع المشروع بمنطقة الحيل، وعلى قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 37500 متر مربع، ويتكون المشروع من 3 مبانٍ، تتضمن: المبنى الرئيس – مبنى الخدمات – غرفة حارس. بالإضافة للأعمال الخارجية.

ذكاء اصطناعي

وبينت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تحرص على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تصميم المباني الاتحادية، من خلال استخدام أحدث البرمجيات التي تتواءم مع توجهات الدولة لتحقيق تصاميم مستدامة، موضحة أن إدارة مشاريع المنطقة الشرقية تقوم بتنفيذ وإنشاء المشاريع الاتحادية، بالاعتماد على أسس تضمن تطبيق معايير مستدامة للمباني، وصديقة للبيئة، وفقاً للمستويات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز