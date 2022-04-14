بلدية أبوظبي تنفذ أعمالاً لإعادة تأهيل جسر المقطع

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ مشروع يستهدف إعادة تأهيل جسر المقطع بالاتجاهين، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على تحسين أصول البنية التحتية التي تخدم المجتمع، حيث يستمر العمل في المشروع إلى شهر أكتوبر من العام الجاري.

وضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي مستخدمي الجسر من السيارات العابرة توخي الحيطة والحذر أثناء تنفيذ الأعمال، حيث ستتأثر انسيابية الحركة المرورية للمركبات التي تمر على الجسر بالاتجاهين أثناء التنفيذ، مؤكدة ثقتها وتقديرها لتفهم مستخدمي الجسر والمجتمع للأعمال التأهيلية، مشيرة أن الجسر بعد اكتمال أعمال التأهيل سيكون في أعلى وأفضل مستويات الكفاءة والمنظر الجمالي والحضاري المستهدف. ويشتمل مشروع إعادة التأهيل صيانة الطبقات الأسفلتية لبلاطة الجسر، وصيانة ممرات المشاة على الجانبين، وصيانة وإعادة صبغ الهيكل «القوس» المعدني، وصيانة أجزاء مهمة أسفل الجسر كالحواجز الخرسانية والمعدنية، بالإضافة إلى العناصر التجميلية.

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