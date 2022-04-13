البواردي يبحث تعزيز العلاقات مع سفير منغوليا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه، أمس، أودونباتيار شيجيخوو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية منغوليا، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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