المؤتمر الكوري - الإماراتي لتعديل الطقس ينعقد افتراضياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، المؤتمر الكوري الإماراتي لتعديل الطقس 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والمتخصصين من المركز الوطني للأرصاد في الدولة، والمعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية، وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا الجنوبية.

وبحث المؤتمر، آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بعمليات الاستمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا الجنوبية، ودور الاستمطار في تعديل الطقس، وتعزيز الموارد المائية الطبيعية، والوقاية من الجفاف، وتحسين جودة الهواء.

وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية التي ركزت على نتائج ومخرجات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتأثير عمليات الاستمطار في استدامة موارد المياه في الدولة، ومن ضمنها دراسة لتقييم عمليات الاستمطار إحصائياً وفيزيائياً، التي أجراها المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، وأبرز جهود التعاون الدولي في قطاع الاستمطار، كما استعرض الجانب الكوري، آخر ما توصل إليه في بحوثه خلال عام 2021 حول الاستمطار، وعرض مشروعه المتمثل في بناء غرفة تجريبية جديدة لمحاكات فيزياء وديناميكية السحب.

وشارك في الجلسات النقاشية من الدولة، كل من: علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والدكتور يوسف وهبي ضابط إداري لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وسفيان فراح اختصاصي استمطار السحب في ‫المركز الوطني للأرصاد، ومن الجانب الكوري، وشارك مجموعة من الباحثين في المعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية الكوري، وهم: الدكتور كي هو تشانغ، والدكتور جو وان تشا، والدكتور وينسيون جونغ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: نسعى مع شركائنا في جمهورية كوريا الجنوبية، إلى مواجهة تحديات الأمن المائي، وتطوير عمليات الاستمطار، من خلال التركيز على النتائج العلمية التي توصلت إليها البحوث الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بوجه خاص، والاستفادة من آخر ما توصلت إليه المؤسسات والأفراد من أدوات وآليات جديدة، مسخرة لتعزيز مواردنا المائية بشكل عام.

وتابع المندوس: يعد المؤتمر بمثابة نافذة نضيء من خلالها على نهج تبادل المعرفة في ما بيننا، ومناقشة الحلول والفرص، التي تقود عمليات الاستمطار إلى أفضل المستويات في معالجة قضية شح المياه العالمية.

وبدورها، قالت علياء المرزوعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: استعرضنا خلال المؤتمر آخر مستجدات البرنامج، والمشاريع البحثية الجديدة الحاصلة على منحة دورته الرابعة، كما ناقشنا آخر ما توصلت إليه جمهورية كوريا الجنوبية في بحوث علوم الاستمطار، حيث نسعى من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والباحثين والعلماء في معهد الأرصاد الكوري، إلى توظيف التقنيات الحديثة، واستثمارها بالطرق المثلى لتعزيز الأمن المائي.

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