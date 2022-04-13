شرطة دبي تستقبل طلبة مدرسة دبي الدولية لمشاهدة مدفع الإفطار

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، وفداً من طلبة مدرسة دبي الدولية بالبرشاء في نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس وقت إطلاق مدفع الإفطار.

وأكد العميد الفلاسي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية التي تشمل الإعلان عن قدوم الشهر الفضيل، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها كل عام، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بحلول الشهر الكريم، وبموعد إفطارهم يومياً، بالإضافة إلى ثبوت العيدين، مشيراً إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار، وتنقسم هذا العام إلى مدافع ثابتة في 5 مناطق، وأخرى متنقلة «الرحال» في 11 منطقة.

وأضاف: يعتبر إطلاق مدفع رمضان تقليداً سنوياً باشرت به القيادة العامة لشرطة دبي منذ زمن طويل، وتحديداً إلى عام 1960 ميلادية، في محاولة منها لتنبيه الصائمين من المواطنين والمقيمين، على حدٍ سواء، بموعد الإفطار، ومشاركتهم فرحته، فضلاً عن حرصها على إضفاء طابع مميز للشهر الفضيل.

وأشار إلى أن كل مدفع يقوم بإطلاق ذخيرتين عند ثبوت رؤية هلال رمضان، وذخيرة واحدة طيلة أيام الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، إلى جانب واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد احتفالاً بقدومه. وأعرب الطلبة عن سعادتهم بحضور إطلاق مدفع الإفطار، متمنين للقيادة العامة لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار.

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