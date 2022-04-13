محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة ورفيقة درب الخير

المصدر: البيان

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم "الاربعاء" مبادرة "لحفظ مليون وجبة" من فائض الطعام وتوزيعها على المحتاجين في رمضان بالتعاون مع 200 فندق ومنشأة غذائية، مؤكداً أن الشيخة هند قدوة.. هند خير وعطاء.. هند رفيقة وصديقة في درب الخير.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الطعام الذي تترأسه لحفظ مليون وجبة من فائض الطعام وتوزيعها على المحتاجين في رمضان بالتعاون مع 200 فندق ومنشأة غذائية.. 37 مليون مستفيد من بنك الطعام منذ إنشائه.. هند قدوة .. هند خير وعطاء.. هند رفيقة وصديقة في درب الخير."

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