"طرق دبي" تعتمد نظام التوقيع الإلكتروني وفق أعلى معايير أمن المعلومات

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اعتماد نظام التوقيع الإلكتروني الذي يهدف إلى توقيع العقود والمعاملات بشكل رقمي آمن وذلك من خلال شهادة توقيع رقمية مرتبطة مع نظام الهوية الرقمية، وتم تصميم “نظام التوقيع الإلكتروني" وفق أعلى معايير أمن المعلومات المعتمدة من هيئة دبي لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: " إن نظام التوقيع الإلكتروني تم إطلاقه في أكتوبر العام الماضي للعمل على إنجاز ومتابعة المعاملات بسرعة وكفاءة عالية ويهدف تحديداً إلى تسهيل إجراءات توقيع العقود لفئات الشركات التي تتعاقد مع الهيئة، والجمهور من مختلف الشرائح (أفراد أو مؤسسات) الذين تكون لديهم إجراءات توقيع العقود ومعاملات مع الهيئة.

وأضاف المظرب، أن الهيئة سوف تعمل على إضافة التحسينات بشكل مستمر على النظام من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين ومواكبة التطور التقني في مجال التواقيع الرقمية، كما أن نظام التواقيع الإلكترونية ينسجم مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي تعمل على أساس مستقبل خال من الورق وتحول حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق مما يلغي أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في المعاملات الحكومية سنوياً.

والجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على تحقيق رسالتها في تقديم خدمات رائدة لمختلف الفئات لإسعادهم ومواكبة التقنيات والابتكارات وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية بالإضافة للغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تدعم تحقيق الريادة في التحول الرقمي.

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