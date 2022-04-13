الحرب المظلمة.. روسيا: استسلام 1026 جنديا أوكرانيا في ماريوبول.. وكييف: ليس لدينا معلومات

المصدر: وكالات

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تتضارب الأخبار والمعلومات الرسمية حول التطورات الميدانية للحرب الروسية- الأوكرانية، حيث قالت مصادر أوكرانية إن روسيا استمرت في قصف مدينة ماريوبول مساء أمس الثلاثاء، واستهدفت ميناء المدينة ومصنع ازوفستال للحديد، الذي يتحصن الجنود بداخله.

وأوضحت مصادر بالجيش الأوكراني أن المدفعية الروسية هاجمت أيضا مدينة خاركيف بشرق البلاد. ولم يتسن التأكد من المعلومات بشأن القتال بصورة مستقلة.

وأشار التقرير الذي صدر صباح اليوم الأربعاء أن الوضع العسكري لم يتغير بصورة كبيرة خلال الليل. ومن المتوقع شن هجوم روسي واسع النطاق في شرق أوكرانيا خلال الايام أو الأسابيع المقبلة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن 1026 جنديا من اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكراني، بينهم 162 ضابطا، استسلموا في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وذكرت الوزارة في بيان "ألقى 1026 جنديا أوكرانيا من اللواء 36 لمشاة البحرية السلاح طواعية واستسلموا في بلدة ماريوبول، بالقرب من مصنع إيليتش للحديد والصلب، نتيجة للهجمات الناجحة التي شنتها القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية".

ولم يصدر تعليق بعد من مكتب الرئيس الأوكراني أو هيئة الأركان العامة الأوكرانية أو وزارة الدفاع.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك اليوم الأربعاء إنه ليس لديه معلومات عن استسلام لواء من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول حسبما أوردت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق.

وقال موتوزيانيك في رسالة ردا على طلب للتعليق "ليس لدي معلومات".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن 1026 جنديا من اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكراني، بينهم 162 ضابطا، استسلموا في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إن أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول وحث القوات المتبقية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب على الاستسلام.

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