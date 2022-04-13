مسجد آمنة الغرير بعجمان يستضيف 8 قراء لإحياء ليالي رمضان

المصدر: (عجمان - وام)

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يستضيف مسجد آمنة الغرير في عجمان، ثمانية قراء من العالم الإسلامي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، في صلاة التراويح والقيام، وذلك ضمن جدول فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان» في دورته الـ 16 والتي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الشهر المبارك.

ويستضيف المسجد هذا العام فضيلة الشيخ مشاري العفاسي في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، ليؤم المصلين في صلاة القيام يومي 20 و21 من رمضان. كما تضم قائمة قراء شهر رمضان لصلاتي التراويح والقيام نخبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي من بينهم فضيلة الشيخ إسلام صبحي، وسعيد عبد الله الخطيب، ووديع اليمني، وفهد واصل المطيري وهزاع البلوشي، وياسين نائب.

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