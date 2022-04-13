أكاديمية أبوظبي الحكومية تُطلق برنامج «بناة المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية عن إطلاق برنامج «بناة المستقبل»، الذي يأتي في إطار جهود الأكاديمية الرامية إلى تطوير المسيرة المهنية للكفاءات البشرية بإمارة أبوظبي في المجال الرقمي وتعزيز إمكاناتهم القيادية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي.

ويوفر البرنامج الذي يستهدف موظفي حكومة أبوظبي وسكان الإمارة، الفرصة للانضمام إلى مجتمعٍ استثنائي يجمع المشاركين بالخبراء المتخصصين في قطاع التكنولوجيا، ويقدم محتوى رقمياً، إلى جانب الفرصة للحصول على شهادات معتمدة للمشاركين الذين يتمكنون من استكمال جميع متطلبات البرنامج بنجاح، إذ يعتمد البرنامج نهجاً تعليمياً مرناً يتيح للمشاركين إمكانية التعلم بما يتناسب مع جداولهم الشخصية.

وفي أعقاب اجتياز المرحلة الأولى من البرنامج، التي تأتي تحت عنوان «مرحلة التحدي»، وتمتد لأربعة أسابيع، ستتاح الفرصة لخمسة آلاف مشارك من أصحاب الأداء المتميز للانتقال إلى المرحلة التالية من البرنامج تحت عنوان «مرحلة التواصل»، التي تتضمن برنامج منحة شهادات النانو التي تتيح لهم الفرصة للوصول إلى محتوى تدريبي متقدم وباقة من المشاريع العملية والمراجعات الاحترافية الأسبوعية بإشراف نخبة من الخبراء والمرشدين من «يوداستي»، المنصة العالمية المتخصصة في مجال التعليم الافتراضي.

فرصة

من جانبها، قالت سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يوفر البرنامج الجديد فرصة استثنائية للمشاركين لتطوير المهارات والخبرات اللازمة للارتقاء بإمكاناتهم الرقمية والتكنولوجية. ونؤكد في أكاديمية أبوظبي الحكومية أهمية نشر المعرفة الرقمية».

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