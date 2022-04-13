مجلة «999» و«معاً» تتعاونان لدعم المبادرات وبرامج الأثر الاجتماعي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقّعت مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة المساهمات المجتمعية - معـــــاً، في إطار تنفيذ توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعزيز العلاقة مع مختلف الهيئات الرسمية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الاتفاقية على تقديم المجلة لمساهمات سنوية تدعم المبادرات والحملات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي والمستدام التي تطلقها هيئة «معاً»، ووقع الاتفاقية خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة «999»، وسلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معـــــاً، وذلك خلال احتفال أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى خلال اللقاء الافتراضي إطلاق الحملة.

حرص

وأكد خليل داوود بدران، أن توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مجلة «999» وهيئة المساهمات المجتمعية - معـــــاً، جاء في إطار حرصنا على تنفيذ التوجهات في نشر الثقافة الاجتماعية والأمنية بين جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتعزيز علاقتها مع مختلف الهيئات الرسمية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق رؤيتها وشعارها «مفهوم جديد لعلاقة الشرطة بالمجتمع».

وتوجه خالد الرميثي مدير إدارة الموارد في صندوق الاستثمار الاجتماعي من هيئة «معاً» بالشكر لمجلة «999» على ثقتها بالهيئة وبدورها الاجتماعي في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام من المشاركة في بناء مجتمع متعاون متماسك نشط، مشيراً إلى أن المجلة والهيئة سيستثمران معاً هذه الاتفاقيّة بما يعود بالنفع والأثر الإيجابي على المجتمع من مواطنين ومقيمين، والذي يستحقّ كلّ الجهد والبذل والعطاء.

معالجة

وأضاف: «تحرص هيئة «معاً» على تطوير برامج وحملات مبتكرة من شأنها تمكين مختلف قطاعات مجتمع أبوظبي من المشاركة الفعالة والمساهمة في البرامج الهادفة لإحداث الأثر الاجتماعي عبر معالجة الأولويات الاجتماعية المحددة في أبوظبي، والتأثير بشكل إيجابي على حياة الكثيرين لتحقيق النفع على المواطنين والمقيمين».

وقال العقيد عوض صالح الكندي رئيس تحرير مجلة «999»: «إن الهدف من اتفاقية التعاون هو تفعيل وتضافر الجهود من أجل إطلاق أكثر من حملة ومبادرة تندرج تحت قطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي لإحداث أثر إيجابي».

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