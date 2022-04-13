تحذير من تكثيف التمارين الرياضية أثناء الصيام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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حذر أطباء ومختصون من زيادة وتكثيف حصص التمارين الرياضية خلال صيام شهر رمضان، والتي تزيد من خطر الإصابة بالجفاف وتسبب مضاعفات متعددة خاصة لمرضى الكلى والسكري، إذ يتم فقدان المياه من الجسم، مما يؤثر على الوظائف الحيوية التي لا يمكن دعمها خلال الصيام، مؤكدين أن أفضل الأوقات لممارسة الرياضة يكون بعد ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار.

وأكد مدرب اللياقة البدنية صلاح قرعان بصالة الألعاب الرياضية جيمينيشن، أن الدراسات تشير إلى إمكانية ممارسة الشخص للرياضة خلال فترة زمنية لا تتخطى الساعة قبل موعد الإفطار وتكون على شكل حصص خفيفة لعدم إجهاد العضلات أو الجسم أو إحداث تأثير مباشر على الحالة الجسدية نتيجة لفقدان السوائل التي لا يمكن تعويضها خلال فترة للصيام، مع التأكيد على الإكثار من شرب السوائل بعد الفطور لتعويض ما فقده الشخص وعدم تعرضه للمخاطر.

وأشار إلى أن أفضل أوقات ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تكون بعد تناول وجبة الإفطار من ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل، حتى يكون الجسم قد أتم عملية الهضم بالكامل، مع مراعاة أن تكون الوجبة غير دسمة حتى تتم عملية هضمها في أقل وقت ممكن، وتقسيم الوجبات بين الفطور والسحور إلى وجبات خفيفة، مع التأكيد على أن شهر رمضان يمثل فرصة استثنائية للحفاظ على الصحة الجسدية وليس استعداداً لبطولية عالمية.

وأضاف قرعان: تتعدد فوائد الرياضة داخل الصالة الرياضية خلال شهر رمضان في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، حيث لا تقتصر ممارسة الرياضة على بناء العضلات، بل تتعدى ذلك المفهوم بالكثير، ومنها ارتفاع الثقة بالنفس مع تحسن المظهر الكامل للجسم مما يحسن الحالة المزاجية، ولذلك يجب استغلال انتظام مواعيد تناول وجبات الفطور والسحور.

وأوضحت ربا علاء الحوراني، أخصائية تغذية علاجية والحميات ورئيسة قسم التغذية في مستشفى راك، أهمية الحصول على نظام غذائي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية لإمداد الجسم بالطاقة وسد احتياجاته الأساسية لوظائفه الحيوية خلال شهر رمضان، بحيث تتكون وجبتي السحور والإفطار من طبق أو وجبة تحتوي على بروتين لين، ونشويات معقدة بعيداً عن السكريات ودهون مفيدة وتختلف الكميات باختلاف احتياجات الجسم من شخص إلى آخر.

وحذرت الحوراني من تجاوز الكمية المسموحة من تناول السكريات اليومية والتي تختلف من شخص إلى آخر وخاصة من لا يعاني من أي مشاكل صحية تحدد نوع وكمية المجموعات الغذائية الواجب تناولها، فالرياضي أو من يمارس الرياضة يحتاج إلى نشويات معقدة تمده بالطاقة لفترة أطول.

مراجعة الطبيب

بدوره، أوضح الدكتور عبد الباسط العيسوي أستاذ زائر بكلية الطب جامعة هارفارد استشاري الأمراض الباطنية والكلى بمستشفى الفقيه الجامعي بدبي، أهمية مراجعة مرضى الأمراض المزمنة للطبيب المختص مع بداية شهر رمضان المبارك في حال الرغبة بالصيام، وعلى مرضى ارتشاح الكلى أقل من 60 يجب عليهم الحذر من العطش خلال الصيام لعدم جفاف الكلى، مؤكداً أن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان مستحبة ولكن بعد وجبة الإفطار وليس قبلها خلال الصيام.

وأشار إلى أن مرضى السكري الراغبين في ممارسة الرياضة عليهم الحذر من ممارسة الرياضة قبل الفطور والذي يؤدي إلى حدوث هبوط حادث في معدلات السكر، بالإضافة لفقدان السوائل التي تؤثر على وظائف الكلى المتأثرة أصلاً بمرض السكري، وعلى مريض الضغط الحذر من ممارسة الرياضة قبل الصيام

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