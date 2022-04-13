«أوقاف دبي» توزع المير الرمضاني على 1800 أسرة

المصدر: دبي - البيان

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وزّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، المير الرمضاني على 1800 أسرة متعففة، وبلغت قيمة المير نحو 700 ألف درهم، وذلك ضمن مبادراتها الخيرية المختلفة خلال شهر رمضان الكريم.

وشارك موظفو المؤسسة هذا العام في تحضير المير الرمضاني في مقر المؤسسة بالقرهود، وقد تضمن المير سلعاً غذائية وتموينية وبطاقات شراء، وعبر الموظفون عن سعادتهم بالمشاركة في تجهيز السلال الغذائية التي ستسهم في إدخال الفرحة إلى بيوت الأسر المتعففة.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: تلتزم المؤسسة منذ تأسيسها بالمشاركة في مختلف المبادرات الخيرية التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان الكريم، وتحرص سنوياً على توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة لمساندتهم في توفير متطلباتهم الأساسية وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر، وإدخال السعادة إلى قلوبهم في الشهر الفضيل.

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