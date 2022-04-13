المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن فتح باب التسجيل في الدورة الـ 9 من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والذي يستمر حتى 14 يوليو المقبل. وتستهدف الجائزة استعراض أفضل إنجازات وممارسات الاتصال الحكومي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتكريم أصحاب التجارب الرائدة من الأفراد والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء منصة عالمية تتيح فرصة لتبادل أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي.

استحداث

وكشفت الجائزة عن استحداث فئة استثنائية لدورة هذا العام تتضمن فئتين فرعيتين، ليصبح مجموع فئات الجائزة 16 فئة تتوزع على 4 نطاقات جغرافية، حيث تضم فئة مخصصة لإمارة الشارقة، و3 فئات للدولة، و6 فئات للمنطقة العربية، و6 فئات عالمية، وتتوزع الفئات الفرعية للجائزة على 4 فئات.

دعم

ويقام حفل توزيع الجوائز بالتزامن مع الدورة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، حيث تمنح الجائزة الفائزين دعماً مالياً وإعلامياً من خلال تخصيص مكافأة مجزية، وتوفير فرصة البحث عن داعمين لمبادراتهم.

تكريم

وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الجائزة تسعى إلى تكريم التجارب المحلية والعربية والعالمية الرائدة وتقديمها بوصفها نماذج مبتكرة لتطوير ممارسات الاتصال الحكومي، وترسخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً يواكب كافة التطورات الحديثة، ويحتفي بالمبدعين والمبتكرين.

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