«مجموعة ماج» تسهم بمليون درهم في المبادرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة ماج»، ذات الأنشطة التجارية المتنوعة في التطوير العقاري والهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة والشحن والخدمات والضيافة، تبرعها بمليون درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، خاصة من الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

وتدعم مساهمة «مجموعة ماج» وغيرها من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال وصول مبادرة «المليار وجبة» بالدعم الغذائي المباشر لمن هم في أمس الحاجة إليه، حيث تشكل المبادرة التي تفتح باب المشاركة للجميع من الأفراد والمؤسسات خياراً مستداماً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً،.

وذلك بتوفيرها كافة وسائل المشاركة والتبرع المفتوحة حتى تحقيق أهدافها، كما تدعم المبادرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

ويعادل التبرع الذي قدمته المجموعة مكونات مليون وجبة، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام تسد رمق المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً التي تستهدفها المبادرة. وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج أوف لايف»: العطاء ثقافة راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة تجسدها قيادة الدولة بمبادرات إنسانية محلية وإقليمية وعالمية.

ومبادرة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثال رائد على الحملات الخيرية التي تشرك الجميع وتحدث حراكاً مجتمعياً إنسانياً شاملاً تسهم فيه مختلف فئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وقطاعات الأعمال.

ونحن في مجموعة ماج، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية المؤسسية، حريصون على المساهمة في كافة المبادرات الهادفة التي تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

آليات التبرع

وتستقبل «المليار وجبة» التبرعات عبر 4 قنوات، هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد:

AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة، فيمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على 1020 لمستخدمي «دو» أو على 1110 لمستخدمي «اتصالات».

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