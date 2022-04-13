3000 أسرة متعففة مستفيدة من المير الرمضاني لـ«جمارك دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وزعت جمارك دبي المير الرمضاني على 3000 أسرة متعففة، وذلك انطلاقاً من واجبها الوطني والتزاماً بمسؤوليتها المجتمعية وضمن حملتها الرمضانية السنوية «خير الأيام»، التي تنفذ للعام الثاني على التوالي، والهادفة إلى تعزيز قيم الترابط المجتمعي والتواصل الإنساني، واستهدفت المبادرة المستحقين من الأسر المتعففة.

حيث تم توفير الاحتياجات الرئيسية من المواد الغذائية والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوس تلك الأسر، حيث شارك في توفير سلاسل المير الرمضاني، التي احتوت مواد غذائية وتموينية، موظفو الدائرة، وفريق غيّاث التطوعي، وشركاء الدائرة (المشاريع الوطنية للتجارة والإنماء ش.ذ.م.م، مجموعة البراري، مصنع الحريز للتغليف)، كما تم أيضاً توفير قسائم شرائية من متاجر كارفور للفئات المستحقة.وذكرت جمارك دبي أن مبادرة المير الرمضاني هي إحدى المبادرات الرئيسية للدائرة خلال شهر رمضان، وتأتي ضمن جهودها الإنسانية التي تضطلع بها الدائرة لتحسين الحياة ورفع المعاناة وتخفيف الأعباء المادية عن تلك الأسر المتعففة وتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية التموينية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز