عبد الله المري: نفخر بوجود قادة متميزين لدى مراكز الشرطة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تفخر بوجود قادة متميزين لدى مراكز الشرطة، استطاعوا بأدائهم إثبات تمتعهم بمستوى عالٍ من الكفاءة والاقتدار في تعزيز الأمن والأمان في مناطق اختصاصهم، عبر تطبيق الخطط الأمنية بحرفية عالية، وتواصلهم وقربهم الدائم من المجتمع، وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق المري، مديري مجلس مراكز الشرطة في نادي الضباط، بهدف الاطلاع على سير العمل في المجلس، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، واللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، واللواء أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، والعميد عبدالله خادم المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة.

وقال معالي الفريق المري: إن مجلس مديري مراكز الشرطة استطاع منذ تأسيسه في عام 2017، وحتى اليوم أن يوجد نموذجاً للعمل الجماعي الموحد والمتناغم، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تقديم خدمات أمنية ذات جودة عالية، انعكست نتائجها على رضا الجمهور عن مستوى أداء مراكز الشرطة.

مشيراً إلى أن كافة المراكز والإدارات العامة في شرطة دبي تعمل بشكل متكامل ودؤوب، وتحرص على استدامة الأمن والأمان الذي يعد ركيزة مهمة في حياة أي مجتمع، ويحقق جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين وزوار وسياح إمارة دبي.

وتم خلال اللقاء، استعراض عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، منها: تحديث قاعات «الديلي بريف»، كما تطرق اللقاء إلى نتائج لجنة دراسة اقتراحات مجلس مديري مراكز الشرطة، واستعرض مبادرة «تكاتف»، التي تهدف لدعم مبادرة «المليار وجبة»، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المقدمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومركز شرطة نايف، ومركز شرطة المرقبات.

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