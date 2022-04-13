المنصوري يستقبل نائب رئيس جالية البهرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، شابير طاهري نائب رئيس جالية البهرة، والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارته للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد المنصوري اهتمام محاكم دبي بكل الجاليات على أرض الإمارة وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والتمسك بالقيم الثابتة التي تحث على حسن التعامل والتسامح والتعاون مع الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز قيم التسامح والتعايش وتجعلها من أهم الركائز التي تقوم عليها.

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