90 % الرضا عن البرامج والورش الافتراضية لـ«طرق دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغ معدل الرضا عن البرامج التدريبية والورش الافتراضية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي 90%. وشارك 251 متدرباً من 10 دول في البرامج والدورات التدريبية التي نظمها مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز مع هيئة الطرق والمواصلات خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وقدم المركز برامج تدريبية عبر تقنية الاتصال عن بعد بمشاركة 62 محاضراً متخصصاً في قطاع المواصلات العامة من حول العالم، تناولت مواضيع مرتبطة بأنظمة المركبات الذكية، والمدن الرقمية، وإدارة البنية التحتية الذكية، والمركبات ذاتية القيادة وأنظمتها وإدارة البنية التحتية الذكية.

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